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Gaz dolum tesisinde patlama, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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#Gaz Dolum Tesisi Patlaması#Elazığ'da Patlama#AFAD Ve İtfaiye Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 16:15

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi. Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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 Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde meydana gelen patlamada, 3 kişi gazdan etkilendi. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gaz dolum tesisinde patlama, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişi gazdan etkilendi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TÜPÜ KAPATIRKEN PATLAMA OLDU

Patlamanın nedeni araştırılıyor. Tesisin sahibi Ali Rıza Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor." dedi.

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Gaz dolum tesisinde patlama, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Polat, ihbar üzerine ilgili tüm ekiplerin geldiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

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#Gaz Dolum Tesisi Patlaması#Elazığ'da Patlama#AFAD Ve İtfaiye Müdahalesi

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