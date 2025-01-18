×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaz dolum tesisinde gaz sızıntısı... Ekipler hemen müdahale etti

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Başiskele#AFAD
Gaz dolum tesisinde gaz sızıntısı... Ekipler hemen müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 05:02

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir gaz dolum tesisinde azot protoksit üretim kazanında meydana gelen ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutuldu ve gaz tahliye edildi. Aynı tesiste geçen günlerde, dolum esnasında tüpler alev almış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.30 sırlarında Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde meydana geldi. Tesisteki azot protoksit üretim kazanındaki ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutulurken, tesisin içerisine dolan gaz tahliye edildi. Kısa süreli paniği yaşandığı tesiste ekipler, gaz ölçümü yaptı. Yaşanan sızıntıda gazdan etkilenen kimsenin olmadığı belirlenirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SON 1 AY İÇERİSİNDE 2. SIZINTI

Öte yandan, 4 Ocak günü aynı tesiste dolum esnasında tüpler alev almış ve yanar haldeki gaz itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip, söndürülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Başiskele#AFAD

BAKMADAN GEÇME!