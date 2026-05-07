‘Gayrinizami harp’ fuarı... SAHA’nın 5 gözdesi

Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 07:00

ASELSAN’ın gözde deniz araçlarından. “İnsansız Kamikaze Deniz Aracı” olarak tanımlanıyor. Yüksek tahrip gücüne sahip harp başlıkları taşıyabiliyor. Yapay zekâ ile de destekleniyor. Farklı durumlar için farklı fonksiyonlarla mücehhez. “Sürü” halinde taarruz için ideal. Büyük harp gemilerinin korkulu rüyası olabilecek hassas hareket ve manevra kabiliyetlerine sahip.

SAHA 2026’da birbirinden görkemli, ürkütücü ve etkileyici saldırı silahları, savunma sistemleri var. Girişten itibaren yoğun ilgi hemen fark ediliyor. Farklı ülkelerden gelen üniformalı subaylar stanttan standa merak ve ilgiyle dolaşıyor. Her türden, her cinsten silah var. Ama benim gördüğüm kadarıyla elektronik harp sistemleri ve ‘gayrinizami harp’ silahları çok daha ön planda. İran’daki savaşın etkisi de olabilir. Zira büyük devasa sistemlerin basit tasarımlarla devre dışı bırakılabileceği artık iyice ortaya çıkmış durumda. Fuarın tartışmasız gözdesi kıtalararası balistik füze sistemi Yıldırımhan oldu. Etrafı fotoğraf çekilmek isteyen ziyaretçilerle dolup taştı. Yoğun ilgi gören başka silahlar da vardı. Yıldırımhan dışında fuarın 5 gözdesini Hürriyet okurları için derledik...

SUİKAST ROKETİ NEŞTER

 Roketsan’ın geliştirdiği özel bir roket. Patlayıcı harp başlığı yerine “kinetik etki ve mekanik parçalama prensibiyle” çalışıyor. Yani “çarparak” öldürüyor. Nokta operasyonlar için tasarlamış. “Suikast roketi” diyen de var. Ana gaye doğrudan hedefe odaklanıp etrafındakilere hiç hasar vermemek. Hedefe yaklaştığında çarpış anından hemen önce açılan kesici bıçaklar hedefi parçalıyor. Patlayıcı olmadığı için de etrafa zarar vermiyor.

SİNYAL KARIŞTIRICI RF CUBE

TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Elektronik harp silahı da denilebilir. Dron ile entegre edilerek kullanılıyor. Hem destek hem taarruz için kullanılabilir. Düşman hava savunma sistemlerine karşı sinyal karıştırmak, yanlış sinyaller göndermek gibi fonksiyonları var. Simülasyon özelliğine de sahip. Gönderdiği sahte sinyallerle düşman savunma sistemleri tarafından  F-16 olarak algılanabiliyor.

KAMİKAZE İHA K2

Baykar’ın ürettiği ve sınıfının en büyüğü İHA modeli. 2 bin kilometre menzili var. 13 saat havada kalabiliyor. Sürü senkronizasyon uyumlu. Görüş kilitlenme özelliği bulunuyor. Yüksek ve hassas vuruş gücüyle öne çıkıyor.

HAYALET KUZGUN

Fuarda ilk kez görücüye çıkan ürünlerden biri. STM tarafından geliştirilen “milli kamikaze” modeli. Menzili bin kilometreyi geçiyor. 3 bin 500 metreye kadar da yükseliyor. Çok düşük radar izi bıraktığı için düşman savunma sistemleri tarafından takip ve tespiti zor. Stratejik hedeflere yüksek tahripli  saldırılar için tasarlanmış.

