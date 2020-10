Gayrimenkullerine el konuldu

Can Dündar, Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan ve MİT ait olduğu öne sürülen TIR’a ait görüntüleri Cumhuriyet gazetesinde yayınladı. Görüntülerle ilgili açılan davada, Can Dündar ‘Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dündar hakkında, ‘FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme’ suçundan ise ayrı bir dosya üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verildi. Hakkındaki yurt dışına çıkma yasağı kaldırılan Can Dündar, Almanya’ya gitti ve geri dönmedi.

YARGITAY’DAN DÖNDÜ

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Can Dündar’a verilen hapis cezası kararını bozdu. Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de davayı yeniden görme kararı aldı. Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkartılması kararı alındı. 17 Eylül’deki duruşmada, Can Dündar için gazeteye kaçak ilanı verilmesi ve bu ilanın evinin kapısına asılmasına, 15 gün içinde yanıt vermezse de kaçak sayılmasına karar verildi. 19 Eylül’de yayınlanan ilan, 21 Eylül’de Dündar’ın evinin kapısına asıldı.

RESMEN KAÇAK

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi süre sonunda Can Dündar’ın kaçak olarak sayılmasına hükmetti. TAKBİS mal varlığı sorgusunda sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara Çankaya Kültür Mahallesi, Dikmen Mahallesi’ndeki bağımsız bölümler, Muğla Bodrum’daki ana taşınmaz, İstanbul Çengelköy’deki ana taşınmaza el konulmasına, ilgili tapu müdürlüklerine yazı yazılarak tedbir şerhinin işlenmesine karar verdi. Dündar’ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazılmasına gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara yazı yazılmasına hükmetti. Dündar’ın el konulmasına karar verilen taşınmazlarının sayısı hak ve alacakların miktarı dikkate alınarak söz konusu malların yönetimi amacıyla TMSF’nin kayyum olarak atanmasına bu kararın TMSF’ye bildirilmesine karar verdi.