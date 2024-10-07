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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında 4 Ekim rekoru

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#Gayrettepe-İstanbul Havalimanı#Günlük Yolcu Taşıma Rekoru#Abdulkadir Uraloğlu
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında 4 Ekim rekoru
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 4 Ekim 2024 tarihinde 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek taşıma rekorunu kırdığını belirtti.

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Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 4 Ekim’de, 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu taşıma rekoru kırdığı belirtilerek özetle şunlara yer verildi: “2023’te hizmet vermeye başlayan hat, bugüne kadar geçen sürede 12 milyon yolcuya hizmet vermiştir. 47.5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul’un en uzun metro hatlarından biridir. Toplam 10 istasyon ile hizmet veren hattımız, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklardan oluşuyor.  

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında 4 Ekim rekoru

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul’un ulaşımına nefes aldırdı. Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul’un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunuyor.”

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında 4 Ekim rekoru

 

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#Gayrettepe-İstanbul Havalimanı#Günlük Yolcu Taşıma Rekoru#Abdulkadir Uraloğlu

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