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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Gayret kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Gayret kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Gayret, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özelikle kullanım anlamı bakımından önem taşımaktadır. Bu bakımdan gayret kelimesinin anlamı ve eş anlamlılarını öğrenebilir ve cümlelerinizde sıklıkla kullanabilirsiniz. Sizin için gayret ne demek? Gayret kelimesinin anlamı ve eş anlamlıları nelerdir detaylarıyla derledik.

Gayret kelimesi, Arapça 'gayra' kelimesinden türetmiş olup, 'uğraşma, çabalama' anlamı taşımaktadır.

 Gayret Eş Anlamlısı

 TDK kaynaklarına göre, gayret kelimesinin 2 farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bir şeyi elde etmek için devamlı çalışmak, çabalamak, didinmek, çalışma isteği anlamına gelir. Diğer anlamı ise, koruma, esirgeme ve kayırmadır. İlk anlamı yani çabalamak olarak kullanılacak ise, eş anlamlıları şu şekilde olmalıdır; çaba, efor, uğraşmak, hız, himmet . Koruma anlamı taşımakta olan dilek kelimesinin ise eş anlamlıları şu şekilde olmalıdır; esirgeme ve kayırma. Gayret kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

 Gayret kelimesi eş anlamlılarına bir kaç örnek vermek gerekirse ; ' Evliliğimi kurtarmak için artık hiç bir gayretim kalmamıştır.' veya ' Evliliğimi kurtarmak için artık hiç bir çabam kalmamıştı.' Ancak eğer cümle içinde koruma anlamı ile kullanılacaksa, şu şekilde örneklendirilebilir; ' Akrabalık gayretiyle iş yapmayın.' Örneklerde görüldüğü üzere, gayret kelimesi ve birçok eş anlamlısı birbiri yerine rahatlıkla kullanılmaktadır.

 

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