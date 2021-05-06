Gaye Usluer CHP’den istifa etti

İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Usluer, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine devam edeceğim” dedi. Usluer, Yargıtay’ın internet sitesinden “Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır” yazılı ekran görüntüsünü paylaştı.

İNCE’NİN PARTİSİNE

Usluer’in istifasından bir gün önce Genel Merkez ile yürütülen bir çalışmaya uzaktan katıldığı ve istifasına veya rahatsızlığına ilişkin bir şey söylemediği öğrenildi. Habersiz istifa partide de şaşkınlık yarattı. Usluer, daha önce 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay talebiyle başlattığı imza hareketinin sözcülüğünü üstlenmişti. Kulislerde Usluer’in, İnce’nin kuracağı partiye katılacağı konuşuluyor. Usluer istifası ile ilgili, “Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Hayırlı olsun inşallah. Şimdilik bir parti yok” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara