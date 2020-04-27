Gaybana Ne Demek? Gaybana Nedir? Gaybana Tdk Kelime Anlamı

Gaybana Karadeniz bölgesine ait Laz kökenli bir kelime olarak öne çıkıyor. Genel olarak bu bölgede kullanılan ve değerlendirilen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından ise kelimenin anlamı ‘Kötü, biçimsiz ve yakışıksız’ şeklinde kullanılıyor. Bu kullanım daha çok insanlar için gerçekleştirilen bir tanımlama olarak öne çıkmaktadır.

Gaybana Ne Demek?

Gaybana Karadeniz bölgesinde kullanılan ve farklı anlamlara sahip olan sözcüklerden biridir.

- Kötü, biçimsiz ve yakışıksız (insanlar için)

- Miras kalan eşya,

- Kimseye faydası olmayan şey,

- Biber ve patlıcan gibi farklı bitkilerin tohumu,

Bu gibi değişik anlamları üzerinden Gaybana kelimesi tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Gaybana Nedir?

Gaybana Karadeniz yöresine ait olan bir sözcüktür. Genel olarak ülke çapında çok fazla kullanılmayan kelimeler arasında yer alıyor. Ancak bölge itibariyle yaygın olarak değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Özellikle insanlar için kötü, biçimsiz ya da yakışıksız şeklinde kullanılmaktadır. Kişinin içinde bulunduğu durum ya da gösterdiği tavra karşı onu davranışı üzerinde verilmiş olan bir tabir olarak da dile getirmek mümkün. Gaybana kelimesi ayrıca diğer anlamları üzerinden de gündelik yaşamda cümle içerisinde kullanılabilir.