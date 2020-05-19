Gayb Ne Demek? Gayb Nedir? Gayb Tdk Kelime Anlamı

Gayb kelimesi için TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘Göz önünde olmayan, gizli olan, his ve aklın ötesinde kalan, insanların kavrayamayacağı manevi alem’ şeklinde ifade edilmektedir. Benzer anlama gelen biraz daha değişik tabir edilecek dini açıdan da anlamı bulunmaktadır.

Gayb Ne Demek?

Öncelikle Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında gayb kelimesi, ‘his ve aklın ötesinde kalmış olan, göz önünde bulunmayan ve insanlar açısından kavranamayan manevi alem’ olarak nitelendirildiği söylemek mümkün.

Aynı zamanda dini açıdan da anlamı yer almaktadır. Bu doğrultuda göz önünde olmayan, gizli olan ve gözle görülmeyen, akıl ve duyular yoluyla bilgi edinilemeyecek varlık alanı şeklinde ifade etmek mümkün.

‘’Bu aralar gaipten sesler duyuyorum’’

Bu şekilde halk arasında yaygın biçimde gündelik yaşamda kullanıldığını söylemek mümkün.

Gayb Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan gayb sözcüğü, TDK anlamı ile beraber dini açıdan da bir anlamı bulunduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda his ve aklın ötesinde olan ve gözle görülmeyen, herhangi bir şekilde ulaşılamayacak varlık alanı ya da alem şeklinde anlatılabilir.