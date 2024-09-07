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Gastronominin duayenini oğlu anlattı: Başarının sırrı gönüllere dokunmasıydı

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#Hünkâr Lokantası#Feridun Ügümü#Uğurcan Ügümü
Gastronominin duayenini oğlu anlattı: Başarının sırrı gönüllere dokunmasıydı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

TÜRK mutfağının önemli temsilcilerindendi, geleneksel Osmanlı mutfağını modernize edip dünyanın birçok yerinde Türk mutfağını tanıttı, 1950 yılında babasının kurduğu Hünkâr Lokantası’nı İstanbul’un en özel mekanlarından birisi yaptı.

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Geçtiğimiz hafta hayatını kaybedip gastronomi dünyasını yasa boğan usta şef Feridun Ügümü’nün ailesi, tıpkı Türk mutfağını başarıyla temsil eden ünlü şef gibi aile köklerinden gelen ustalığı yaşatacak. Oğlu Uğurcan Ügümü, “Babamın mesleğindeki başarısının sırrı, elinin lezzeti ve becerisinden çok gönüllere dokunabiliyor olmasıymış. Benim, oğlu olarak tanımadığım dünyanın başka yerlerinden ağlayarak mesajlar gönderip telefon açıyorlar. 2000’lerin başında gastronomi bu halde değildi, ona rağmen bir esnaf lokantasında başarı göstermek çok kıymetliydi” dedi.

‘MESLEĞİNİ TUTKUYLA YAPIYORDU’

2006’da babasıyla ilgili Amerika’da bir dergide yazılmış makaleye dikkat çeken Uğurcan Ügümü, “Hatırladığım bir cümlede ‘Feridun, yaşamdan bile daha büyük’ yazıyordu, yani herkesin gönlüne dokunabilmeyi ve onlara yüreğindeki sevgiyi aktarabilmeyi başarmış bir insandı. Mesleğini tutkuyla yapıyordu. Babamın mutfakla ilgili bir sözü vardı, ‘Ben her sabah mutfağa sevgilimle buluşmaya gelirmiş gibi heyecanla gelirim’ diyordu. Bu söz, babamın mutfağa duyduğu heyecanı anlatıyor” sözlerini ifade etti.

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#Hünkâr Lokantası#Feridun Ügümü#Uğurcan Ügümü

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