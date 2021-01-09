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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa) (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Gastroenteroloji uzmanı doktor Cemal Yıldız koronavirüse yenik düştü

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Gastroenteroloji uzmanı doktor Cemal Yıldız koronavirüse yenik düştü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salihli ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Yıldız'ın 15 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, dün akşam hayatını kaybetti.

15 yıl Salihli Devlet Hastanesi'nde, son 10 yıl özel hastanede görev yapan 2 çocuk babası Yıldız'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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