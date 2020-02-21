MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı
GeriGündem Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Abone Olgoogle-news

ZEYTİNBURNU'da durdurarak dövdükleri Suriyeli gencin, para ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli, kaçarken kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kaza yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maltepe Mahallesi Litros Yolu üzerinde önceki akşam medyana geldi. İddiaya göre 5 kişi, yolda yürüyen Suriye uyruklu Bilal E.(19)'yi durdurarak dövdükten sonra içerisinde 500 lira bulunan cüzdanı ve cep telefonunu gasp etti. Minibüsle kaçmaya çalışan şüpheliler, yol kenarındaki duvara çarparak kaza yaptı. Minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalışan 2'si çocuk 5 şüpheli, Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin kaçmaya çalışırken kaza yaptığı minibüsün aynı gün Esenler'den çalındığı belirlendi. Şüphelilerden Kerem E.'nin üzerinde Suriyeli gençten gasp edilen cep telefonu bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin kaçarken kaza yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle