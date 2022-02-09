Gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes, tahliye edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşım Firari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
Çok konuşulacak iddia Güvende olmayabilirÇok konuşulacak iddia! 'Güvende olmayabilir' #Peng Shui
Çocuklar için Omicron uyarısı Uzmanlar kilit semptomu açıkladıÇocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı #Omicron
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran tahliye olduİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran tahliye oldu#Eskişehir
Younousse Sankhareden olay iddialar Giresunspordan açıklama geldi...Younousse Sankhare'den olay iddialar! Giresunspor'dan açıklama geldi...#Younousse Sankhare
Şaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktıŞaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktı! #Evlilik
Kimsenin yapamadığını Putin başardı Uzun zaman sonra bir ilk...Kimsenin yapamadığını Putin başardı! Uzun zaman sonra bir ilk...#AVRUPA
Mekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir miMekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir mi?#İklim Krizi
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Çocukken tacize bile uğrasan sesini çıkarma dedilerÇocukken 'tacize bile uğrasan sesini çıkarma' dediler #Sharon Stone
HABERLERGündem Haberleri

Gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes, tahliye edildi

#Bursa#Gasp #Cinayet
Gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes, tahliye edildi

Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör (21), 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Haberin Devamı

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Gözden Kaçmasın

İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran tahliye edildiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran tahliye edildiHaberi görüntüle

20 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.

Haberin Devamı

Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör’ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Gasp #Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları