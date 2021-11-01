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Gaspçılara geçit vermedi

#Gaspçı#Mağaza#DÜĞÜN
Gaspçılara geçit vermedi

Bir çanta mağazasına üzerine gül koydukları hediye kutusuyla giren 2 kişi, kadın çalışanın ağzını kapatarak gasp etmek istedi. Plastik kelepçe takmaya çalıştıkları kadının direnmesi üzerine kaçan gaspçılar polis tarafından yakalandı.

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İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir çanta mağazasına 24 Ekim’de üzerinde gül olan bir kutuyla 2 kişi girdi. İçeri girdiklerinde kendilerini karşılayan kadın çalışana kutuyu verenlerden biri hemen hamle yaparak kadının ağzını kapatmaya çalıştı. Kadın çalışan ağzının kapatılmasına direnirken yere düştü. Bunun üzerine diğer gaspçı da ellerine plastik kelepçe takmaya çalıştı. Kadın çalışan 2 gaspçıya kıyasıya direnerek ellerinin kelepçelenmesine izin vermedi. Kadın çalışanın bağırarak yardım istemesi üzerine amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan gaspçılar, bekleyen araca binip hızla kaçtı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİLER

Gaspçıların kaçmasının ardından kadın çalışan hemen polisi aradı. Polis ekipleri çanta mağazası ve sokaktaki kamera görüntülerini inceledi. Gaspçıların olay yerine kiralık bir araçla geldiği belirlendi. Bir kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı anlaşıldı. Kamera görüntülerinden gaspçıların kimlik bilgileri ve adreslerine ulaşan ekipler operasyon başlattı. Aracı kiralayan 2 suç kaydı olan tekstil işçisi N.Ö. (41), 2 suç kaydı olan Barış O. (18), 4 suç kaydı olan tekstil işçisi Erdal O. (24) ve kafe çalışanı Adem N. (20) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö. serbest kalırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘DÜĞÜNÜMÜZ VARDI ONDAN YAPTIK’

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Öte yandan gaspçıların, vitrinde fiyatları 5 bin ile 40 bin lira arasında değişen çantaları alarak ucuz fiyata satıp paraya çevirmeyi planladıkları belirlenirken, ifadelerinde de “Bir akrabamızın düğünü vardı, para lazım oldu. Bu nedenle böyle bir plan yaptık” dedikleri öne sürüldü.

 

 

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#Gaspçı#Mağaza#DÜĞÜN

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