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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Gaspçılara direndi, öldürüldü

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Gaspçılara direndi, öldürüldü
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İzmir'in Konak ilçesinde dün silahlı kavgada yaralanan Yusuf Öztürk (39), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Öztürk'ün yanındaki arkadaşı S.Ç. ifadesinde maskeli 3 kişinin para ve cep telefonlarını istediğini, olumsuz yanıt verince de çıkan kavgada şüphelilerin Öztürk'ü göğsünden vurduğunu, kendisini de kolundan bıçakladığını söylediği belirtildi.

​Olay, dün saat 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi, 1212 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Yusuf Öztürk (39) göğsünden tabancayla vurulurken, S.Ç. (31) ise kolundan bıçaklandı. Yaralılar kendi araçlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Öztürk, ameliyat edildi.

'MASKELİ 3 KİŞİ ETRAFIMIZI SARDI'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ç.'nin ifadesine başvurdu. S.Ç. ifadesinde Yusuf Öztürk ile birlikte kız arkadaşıyla buluşmaya gittiğini, bu sırada maskeli 3 kişinin etrafını sarıp, cep telefonu ve paralarını istediklerini, karşı koymaları üzerine de şüphelilerden birinin Öztürk'e yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. S.Ç., olay sırasında bir kişinin de kendisini kolundan bıçakladığını belirtti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan Yusuf Öztürk, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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