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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Gasp yapıp, zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

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Gasp yapıp, zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, zorla senet imzalattıkları kişinin 12 bin 200 lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve biber satın almak için İslahiye'ye gelen A.Z., darbedildiğini belirterek hastaneye başvurdu. A.Z.'nin gaspa uğradığını da söylemesi üzerine jandarma soruşturma başlattı. A.Z., Güllühöyük Mahallesi’nde biber almak için görüştüğü kişiler tarafından zorla iki senet imzalattırıldığını ve darbedilerek cebindeki 6 bin 400 lira ile hesabındaki 5 bin 800 liranın alındığını söyledi. Jandarma ekipleri, bunun üzerine Güllüköyük Mahallesi’ne giderek H.B., M.D., M.D. ve Ş.D.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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