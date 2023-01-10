Gasp şüphelisi yürüyüşünden belirlenip, yakalandı

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Olay, 30 Aralık günü saat 21.30 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ramiz Yiğit Caddesi’nde meydana geldi. Esme İpek, cep telefonu ile konuşarak yolda yürürken yanına bir kişi yaklaştı. Bu kişi, İpek’in cep telefonunu alarak kaçtı. İpek'in yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İpek'in ifadesini alan polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelinin kaçtığı güzergahı belirledi.

POLİS, KAMERALARI İNCELERKEN YOLDA ŞÜPHELİ İLE KARŞILAŞTI

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5 Ocak günü, bir iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, dışarı çıktıklarında, telefonu gasbeden şüpheli gibi yürüyen birini gördü. Bir ayağı içeri doğru basan kişi durduruldu. Kimlik sorgulaması yapılan kişinin, Suriye uyruklu Fadi El Ali olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin sorularına tutarsız cevaplar veren El Ali, Esme İpek'in telefonunu gasbettiğini itiraf etti. Şüphelinin yapılan üst aramasında Esme İpek’in cep telefonu ele feçirildi. Telefon İpek’e teslim edilirken, El Ali gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fadi El Ali, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, gasp anı ve şüphelinin kaçması ile yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.