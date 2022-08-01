Gasp oyununu kamera bozdu

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İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan İranlı işinsanı M.Ş. (26), 26 Temmuz’da 09.15 sıralarında polisi arayarak, tanımadığı bir kadın tarafından işyerinde bıçakla yaralanarak gasp edildiği ihbarında bulundu. Belinden bıçakla hafif şekilde yaralı olduğu belirlenen M.Ş., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisinden sonra da taburcu edildi. M.Ş., polise verdiği ifadede, “Ailem bana 50 bin dolar göndermişti. Tanımadığım bir kadın belimden bıçakladı ve içerisinde 75 bin TL, 45 bin dolar ve cep telefonum olan çantayı elimden zorla alarak kaçtı” dedi.

EŞİNİN KIYAFETLERİNİ GİYDİRMİŞ

Polis ekipleri kamera görüntülerini incelemeye başladı. Gaspçının, gasp olayının ardından birkaç sokak gittikten sonra üzerindeki kadın kıyafetlerini çıkartarak bir çöp konteynerine attığı görüldü. Gaspçı bir kadın değil erkekti. Polis ekipleri kamera görüntülerinden gaspçının kimliğinin M.R.H. (26) olduğunu belirledi. M.R.H.’nin de M.Ş.’nin elektronik mağazasında çalışan bir kişi olduğu tespit edildi. M.R.H.’nin gasp olayından önce kadın kıyafetiyle evinden çıktığı saptandı. Yakalanan M.R.H., patronu M.Ş.’nin planlamasıyla bir gasp oyunu yaptıklarını itiraf etti. M.R.H., gasp sırasında kullandığı kıyafetleri de patronunun eşine ait olduğunu ve kendisine gasp için verdiğini söyledi.

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‘HAFİF ŞEKİLDE KENDİMİ BIÇAKLADIM’

Bunun üzerine M.Ş. de gözaltına alındı. M.Ş., Emniyet’te, “Ailem bana 50 bin dolar gönderdi. Bu parayı geri vermemek için böyle bir plan yaptım. M.R.H.’ye eşime ait kıyafetleri giydirdim. İnandırıcı olsun diye de bıçakla kendimi belimden hafif şekilde yaraladım“ dedi. M.Ş.’nin evinde yapılan aramada da gaspedildiğini söylediği 74 bin TL, 5 bin 795 dolar, 855 Euro ve cep telefonu bulundu. M.Ş. ve çalışanı M.R.H.’ye ‘suç uydurma’ suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.