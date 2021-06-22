Gasp dehşetinde ilk tutuklama

İstanbul’da SAS Holding Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan, 15 Haziran’da holding çalışanı ile birlikte evinden her birinde 3.3’er milyon lira olan 3 çantayı cipine koyarak Küçükbakkalköy’deki holding merkezine gitti. Bu sırada arabanın yanında beliren maskeli 3 gaspçıdan biri Koçan’ı başına ateş ederek öldürdü. Gaspçılar içinde 3.3 milyon lira olan bir çantayla kaçtı.

Sibel Koçan’ın öldüğünü öğrenen holdingin ortağı, eski eşi Süleyman Aydın da yaşadığı rezidansın 32. kattaki dairesinden kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Süleyman Aydın atlamadan önce Sibel Koçan’ın ablasını telefonla arayarak, “Sibel gitti ben de onun yanına gidiyorum” dedi.

7 ŞÜPHELİ SORGUDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Aydın’ın cep telefonu kapalı olduğu için araştırılamadı. Sibel Koçan’ın ise tüm görüşmeleri incelendi. Gaspçıların kullandığı aracın plakası sahte çıktı. Ekipler, gasp sırasında olay yerinde olduğu belirlenen E.V.’nin de arasında bulunduğu 6 kişiyi olaydan bir gün sonra İstanbul’da gözaltına aldı. Polis 6 kişinin sorgusunda olaya karışan 7 kişiye daha ulaştı. Dünkü ikinci dalga operasyonda, aralarında olay yerinde oldukları belirlenen A.V. ve B.Ş.’nin de bulunduğu 6 kişi Balıkesir’de, 1 kişi de İstanbul’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan gaspçıların farklı suçlardan toplam 84 suç kaydı belirlendi. Gözaltı sayısı 13’e çıktı. 7 kişinin Emniyet’teki sorgusu sürerken, ilk operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i dün adliyede serbest kaldı. Gasp yapan 3 kişiden biri olan E.V. ise tutuklandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara