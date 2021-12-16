Gasilhaneye girince şoke oldular! Afyonkarahisar’da bir garip defin hikâyesi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Buluttan bir imza daha38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut'tan bir imza daha#Eyüpspor
Bakan Nebati duyurdu Asgari ücret bugün açıklanacakBakan Nebati duyurdu! Asgari ücret bugün açıklanacak#Asgari Ücret
İstanbul için gün belli oldu İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründüİstanbul için gün belli oldu! İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründü#Meteoroloji
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar... Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Film gibi operasyon Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdıFilm gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı#İsrail
Burdur Gölünde tedirgin eden manzara Köpürdü...Burdur Gölü'nde tedirgin eden manzara! Köpürdü...#Burdur
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
Gasilhaneye girince şoke oldular Bir garip defin hikâyesi...Gasilhaneye girince şoke oldular! Bir garip defin hikâyesi...#Afyonkarahisar
Omicron varyantı için flaş sözler En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yokOmicron varyantı için flaş sözler! En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yok #Omicron
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok olduÜnlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu! #Flow La Movie
HABERLERGündem Haberleri

Gasilhaneye girince şoke oldular! Afyonkarahisar’da bir garip defin hikâyesi...

#Afyonkarahisar#Dinar#Cenaze

Ölen kardeşlerini defin için Afyonkarahisar’a getiren aile, cenazeyi yıkamak için gasilhaneye girdiklerinde adeta şok yaşadı. Kendilerine başka birinin cenazesinin verildiğini gören aile üyeleri Adli Tıp Kurumu’nu aradıklarında ise ‘kimsesiz birinin cenazesi yanlışlıkla size verildi’ yanıtını alınca, üzerinde kimliğe de bulunmayan cenazeye aile üyeleri kendi soyadlarını vererek aile mezarlığına defnetti.

Haberin Devamı

Eşine ender rastlanacak ilgin olay, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Ümit Atakaya (41) isimli şahıs geçtiğimiz hafta sonu Antalya Manavgat’ta boğularak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Atakaya’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından teslim edilmek üzere aileye verildi. Ümit Atakaya’nın ağabeyi Seyfeddin Atakaya ve aile üyeleri kardeşlerinin cenazesini alarak defin için Haydarlı beldesine getirdi. Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye alan üyeleri burada bir şok yaşadı. Cenazenin kardeşleri Ümit Atakaya olmadığını ve başka birsinin cenazesi olduğunu gören Atakaya ailesi hemen Antalya Adli Tıp Kurumu morgunu aradı. İddiaya göre, kurum yetkilileri kendilerine yanlışlıkla üzerinden kimliği çıkmayan ve kimsesiz olduğu bilinen bir kişinin cenazesinin verildiğini söyledi.

KİMSESİZ OLAN VE ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMAYAN ŞAHSA KENDİ SOYADLARINI VERİP GÖMDÜLER

Haberin Devamı

Aldıkları cevap karşısında şok yaşayan aile üyeleri, kurum yetkililerine cenazeyi geri getireceklerini söylediklerinde ise aldıkları yanıt karşısında ikinci bir şok yaşadılar. Kurum çalışanları Atakaya ailesine cenazesinin kimsesiz olduğu için kendileri tarafından gömülebileceğini belirttiler. Bunun üzerine Atakaya ailesi bir insanlık görevi olarak kimsesiz şahsın cenazesini İslami usullere göre yıkayıp, belde mezarlığına defnettiler. Şahsın kimliği bilinmediği içinde cenaze namazını 'Ademoğlu Atakaya' diyerek kıldılar. Kimsesiz şahsa kendi soyadlarını veren aile üyeleri şahsı mezarlıkta önceden ölen yakınlarının yanına defin etti.

Gasilhaneye girince şoke oldular Afyonkarahisar’da bir garip defin hikâyesi...

“ENİŞTEMLE ABLAMA VERİLEN NE YAZIK Kİ YANLIŞ MEVTA”

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ümit Atakaya’nın ağabeyi Seyfeddin Atakaya, kardeşi sahilde ölü bulunduktan sonra kurumdan kendilerini arayıp bilgi verdiklerini ve bunun üzerine cenazeyi almak için Antalya’ya gittiklerini kaydetti. Atakaya, “Kardeşimin ilk cenazesini almaya ablam ve eniştem gitti. Ablam ve eniştem kardeşimin cenazesini doğru teşhis etmesine rağmen bize yanlış mevtayı vermişler. Olayı köyde gasilhanede öğrendik. Sonra geri gittik Kum Köy Jandarma Karakolu ile görüştük. Morga gittik araştırdık ondan sonra kardeşimizi morgda bulduk. Yani eniştemle ablama verilen mevta ne yazık ki yanlış mevta. Teşhis doğru ama verilen mevta yanlış. Savcının böyle bir şey yapması inanılmaz bir şey. Yani çok üzgünüz Türkiye gibi bir yerde böyle bir şeyin olması ve savcının yaptığı hata kabul edilemez. Yani ne diyeceğiz, çok üzgünüz” diye konuştu.

“BİZE YANLIŞLIKLA VERİLEN CENAZEYİ KÖYÜMÜZE DEFNETTİK, YANINA DA KARDEŞİMİZİ DEFNETTİK”

Haberin Devamı

Kardeşlerinin cenazesini buldukları için mutlu olduklarını da dile getiren Atakaya sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Ümit Atakaya kardeşimize çok şükür kavuştuk. Şimdi onu defin ettik. Nöbetçi savcı hanım çok yardım etti ondan da Allah razı olsun. Eğer o olmasaydı bu işler bu kadar hızlı yürümezdi. Bize yanlışlıkla verilen cenazeyi köyümüze defnettik. Yanına da kardeşimizi defin ettik. Sahip çıktık kimsesize yani ona da bir mezar yaptık Allah'a şükür bize nasip oldu. İnşallah kardeşim ile el ele tutuşup cennetine girerler. Allah'ım ikisinin de günahını affetsin. Yani diyecek bir söz yok, bu yanlışı yapanları Allah'a havale ediyoruz.”

Gözden Kaçmasın

İstanbulda kar yağışı için gün belli oldu Peş peşe uyarılarİstanbul'da kar yağışı için gün belli oldu! Peş peşe uyarılarHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Gamze Açarın ölümünde yeni gelişme Adli Tıp raporu geldi: Gamzenin kanında toksik ve uyuşturucu madde yokGamze Açar'ın ölümünde yeni gelişme! Adli Tıp raporu geldi: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yokHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Dinar#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık