Garsondu yönetmen oldu

Naif Sav, sanatın eğitimle ilgili olmadığının en hayret verici kanıtlarından biri. "Alaylı" olarak, tiyatroya gönül veren Sav, 2003'ten beri 8 oyunu yönettiğini, 40'a yakın oyuna da katkı sağladığını anlattı.

Sav, "Suç Kimde", "Haybeden Gerçeküstü Aşk", "Şiddetin Gecesi", "Sığıntılar", "Sevgili Doktor", "İnsan Ne İle Yaşar" ve "Şeytanlar" adlı oyunları yönettiğini belirterek, kurduğu "Sisifos Oyun Atölyesi"nde çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Garsonluğu severek yaptığını ve bu iş sayesinde tiyatroyla tanıştığına işaret eden Sav, bu nedenle kafeden ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Sav, tiyatro ekibini de kafeye gelen müşterilerden oyundaki karakterlere uygun olduğunu düşündüklerine teklif götürerek oluşturduğunu ifade etti.

Yazdığı ve yönettiği "Aralık" adlı kısa filmin ardından sinemaya da büyük ilgi duyduğunu söyleyen Sav, tiyatro ekibiyle yaptığı telefon konuşmalarında sıkça kullandığı "Oyun var" sözü teknik takibe takılınca polislerce ziyaret edilmesini de sahneye ve beyaz perdeye taşıyacağını dile getirdi.





"OYUN VAR" DEDİ, TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Sav, genç bir tiyatro yönetmeninin oyunla ilgili telefon konuşmalarının yanlış anlaşılması nedeniyle yaşadıklarının konu edildiği kısa filmin çekimlerine yine kafe müşterilerinden seçilen 18 kişi ile başladıklarını ifade etti.

"Oyun Var"da, başına gelen bir olaydan esinlendiğini kaydeden Sav, şunları anlattı:

"Oyun öncesi, provalar için sıkça telefon görüşmeleri yapıyoruz. Bu konuşmalarda, çoğunlukla 'akşam oyun var', diyoruz. Yine bir oyunda bir rol için anlaştığım müşterilerden biri, daha önce yasa dışı bir olaya karışması nedeniyle teknik takibe alınmış. Bizim kendi aramızda sıkça kullandığımız 'oyun var' sözü de şifreli bir konuşma gibi algılandığı için kafeye birkaç polis geldi. Elimdeki çay tepsisiyle onların sordukları soruları cevapladım. Neticede, benim şifreli konuşmadığım ve yaptığım iş anlaşılınca hiçbir sorun yaşamadık fakat bu olay bana ilham verdi. Yaşadıklarımdan yola çıkarak, biraz da kurguyla zenginleştirerek, öncelikle kısa film, ardından tiyatro ve en son da destek bulabilirsem uzun metrajlı bir film olarak 'Oyun var'ı seyirciyle buluşturacağım."

Filme mizah da kattıklarını söyleyen Sav, başroldaki tiyatrocunun yaşadıklarından sonra "Oyun yok, bundan sonra tiyatro var" diyerek tepkisini de dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Kafenin sahibi Volkan Barbaros ise tiyatroyla Sav sayesinde tanıştığını ve onun her türlü sanatsal faaliyetine maddi manevi destek verdiğini belirtti.



