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Garsona kurşun yağdırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Yengemle ilişkisi vardı

#Silahlı Saldırı#Enes Yıldız#Erdal Çelik
Garsona kurşun yağdırmıştı İfadesi ortaya çıktı: Yengemle ilişkisi vardı

Adana'da kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik’i (33), başından ve omzundan tabancayla vuran Enes Yıldız (34) tutuklandı. Yıldız'ın ifadesinde, “Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum” dediği ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı’nda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde husumetli olduğu Enes Yıldız'ın tabancalı saldırısına uğradı. Çelik, canını kurtarmak için restoranın içine kaçıp, masanın altına saklandı. İçeri giren Yıldız, tabancayı Çelik’e doğrultup peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, kaçmaya çalışan Enes Y. çalışanlarca yakalanıp dövüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Enes Yıldız ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Garsona kurşun yağdırmıştı İfadesi ortaya çıktı: Yengemle ilişkisi vardı



YENGESİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Çeşitli suçlardan 7 kaydının bulunduğu öğrenilen Enes Yıldız'ın ifadesinde, “Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum” dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören Çelik’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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#Silahlı Saldırı#Enes Yıldız#Erdal Çelik

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