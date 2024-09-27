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Garipoğlu’nun mezarı açılacak

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#İstanbul#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut
Garipoğlu’nun mezarı açılacak
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 07:00

İstanbul Bahçeşehir’de 2009’da, 17 yaşındaki Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun, 2014’te cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı.

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Garipoğlu’nun intiharının üzerinden 10 yıl geçti ancak intihar Karabulut ailesinde şüphe uyandırdı. Münevver’in ailesi, Garipoğlu’nun mezarının açılması, fethi kabir yapılması için savcılığa başvurdu. Ancak bu talep reddedildi. Aile karara itiraz etti. Başvurular ve itirazlar arasında gidip gelinirken, bir anda Garipoğlu’nun öldüğünde çekilen otopsi görüntüleri yayıldı. Kimileri Garipoğlu’nun öldüğüne ikna olurken kimileri de görüntüleri ikna edici bulmadı.

Dün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medyadan “Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi” dedi. Garipoğlu’nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki alanında olduğu için işlemler bu savcılığın talimatlarıyla ve ekibiyle yapılacak. Talebi olması halinde Karabulut’un babası Süreyya Karabulut ile avukatları da işlem sırasında bulunabilecek. m Elif ALTIN / İSTANBUL

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#İstanbul#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut

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