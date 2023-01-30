Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Garipçe’ye balıkçı barınağı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Garipçe Köyü#Balıkçı Barınağı
Garipçe’ye balıkçı barınağı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağında bulunan Sarıyer’in Garipçe köyüne toplam 30 kapasiteli yeni bir balıkçı barınağı yapılması kararı alındı.

Haberin Devamı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda İBB Meclisi’nin gündemine gelen Garipçe Balıkçı Barınağı’na ilişkin imar planı teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

30 TEKNE KAPASİTELİ

Garipçe Kalesi’nin de görüntüsünü bozmayacak şekilde tasarlanacak olan ve kıyıdaki binaları Karadeniz’den gelen akıntılardan korumak için bir de beton dalgakıran içeren proje yaklaşık bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. Proje kapsamında, yerel balıkçıların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak, tekne büyüklüklerine göre değişen 25- 30 tekne kapasiteli balıkçı barınağı ile yaklaşık olarak 1.5 metre derinlikli 62 metrelik rıhtım ve 3 metre derinlikle 25 metrelik ayrı bir rıhtım inşa edilecek.

Kamu yararı gerekçesiyle yapımı planlanan balıkçı barınağının girişinin, büyük teknelerin barınmasının engellenmesi amacıyla dar tasarlandığı belirtildi. Ayrıca, tarihi ve doğal değerlerin de korunması göz önüne alınarak, yapının gerektiğinde sökülebilir, takılabilir bir sistem olan prekast betondan yapılmasının düşünüldüğü ifade edildi. Balıkçı barınağının, kötü hava koşullarında deniz hareketinden olumsuz etkilenen kıyıdaki yapıları da koruyacağı belirtildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Garipçe Köyü#Balıkçı Barınağı

BAKMADAN GEÇME!

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim
Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık