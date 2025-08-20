Garbis Özatay vefat etti

Haberin Devamı

Vefat haberini duyuran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), mesajında “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden önceki yönetim kurulu üyelerimizden Garbis Özatay’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onu hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi. Özatay için 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 13.00’te Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nde tören düzenlenecek, cenazesi Bağlarbaşı Surp Haç Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SAYISIZ ÖDÜL SAHİBİ

1946’da İstanbul’da doğdu. 1962’de fotoğrafçılığa başladı, Ara Güler ile tanıştı. 1966’da ‘Yeni Galatasaray’ motorunun batışını su altında fotoğraflayarak Türk Haberler Ajansı’nda (THA) fotomuhabirliğe adım attı. 1970’te TGC Gazetecilik Başarı Ödülü’nü, 1971’de Ürdün Kralı Tellal’ın Şifa Yurdu Hastanesi’nde çekilen fotoğrafıyla aynı yarışmada birinciliği kazandı. 1975’te Milliyet’e geçti, ardından Güneş, Cumhuriyet ve yeniden Milliyet’te görev aldı. Milliyet’te ‘Gidilmemiş ve Bilinmeyen Yerleriyle Türkiye’ projesini yürüttü. 1995–2000 arasında İstanbul, İç Anadolu, Karadeniz, Ege ve GAP üzerine fotoğraf dizileri yayımladı. 1996 Kardak krizinde SAS komandolarını görüntüledi. Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü’nü aldı. Milliyet’te 19 yıl çalıştıktan sonra ayrıldı. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı. Evli ve iki çocuk babasıydı.