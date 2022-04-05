‘Garantörlük başımızı ağrıtır’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün MYK'nın ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

SORUMLULUĞU ÜSTLENMİYORLAR

“TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla bile; son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları ise yüzde 115 arttı. Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puan. Böyle makası daha önce hiç yaşamadık. Enflasyonda turpun büyüğü hâlâ heybede. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’na göre ise mart ayı enflasyonu, TÜİK’in söylediğinin iki katından fazla. ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 143.

27 YILIN EN YÜKSEĞİ

Tüketici enflasyonunda 2002 Ocak ayından, üretici enflasyonunda ise 1995 Mart ayından bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. 27-28 yaşlarındaki gençlerimiz ilk kez üç haneli enflasyonla tanıştı. Türkiye tüketici enflasyonunda dünyada en yüksek enflasyona sahip 6'ncı ülke oldu. Bunların sorumlusu kim? Artan maliyetler marketlerin raflarına; manavların, pazarcıların tezgâhlarına, kasapların vitrinlerine yansımaya devam edecek.

BM SAĞLAMALI

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Savaşın bir an önce diplomasi yoluyla son bulması hepimizin ortak dileği. Fakat burada çok dikkatli olunmalı. Ukrayna ülkemizin de aralarında bulunduğu 8 ülkeyi garantör olarak görmek istediğini söylüyor. Bu 8 ülkenin 7’si NATO üyesi ülkeler. Ukrayna, NATO üyesi ülkelerin garantörlüğünü sağlayarak bir şekilde NATO korumasına girmek istiyor. Buradan uyarıyoruz. Putin ve Zelenski arasında bir fotoğraf verebilmek için Türkiye’nin başını ileride çok ağrıtacak bu gibi taahhütlerin altına asla girmeyin. Ukrayna bir garantörlük ve güvence istiyorsa bunun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanması gerekir. Bu sayede sağlanacak bir barış hem uluslararası hukuk bakımından, hem de Rusya’yı bağlayıcılığı bakımından daha doğru olacaktır.

İÇİŞLERİNE KARIŞMAYIZ

(İYİ Parti’deki vitrin değişikliği) Önce hayırlı olsun. Biz ortağımız da olsa başka partilerin içişlerine karışmayız. Biz AK Parti değiliz. Biz Millet İttifakı’yız, Cumhur İttifakı da değiliz. Biz de her şeyden önce karşılıklı saygı var, sevgi var."