Garantörlüğü anlattı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da heyetlerin buluşmasından sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile temas kurduğunu belirterek, “Biz şimdi Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için çabalıyoruz. Dün (önceki gün) iki bakanla da mesajlaştık. İki taraf da hazır olunca gelmek istediklerini söyledi. Kesin bir tarih vermek mümkün değil. Bir iki hafta içinde bir görüşmenin olabileceğini söylediler” dedi.

SIKINTILI BAŞLIKLAR

İstanbul buluşmasında en sıkıntılı 3 başlığın, Ukrayna’nın tarafsızlığına karşı bu ülkeye nasıl bir güvence verileceği, Kırım ve Donbas bölgesinin statüsü olarak sıralandı. Çavuşoğlu, bu kritik konularla ilgili kararın liderler düzeyinde verilebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Çavuşoğlu, barış halinde devreye girecek olan garantörlüğü de ilk kez anlattı: “Bir anlaşma olursa Rusya garantörlerden birisi olacak. Türkiye’nin asker konuşlandırması veya Rusya ile karşı karşıya geleceği değerlendirmeleri doğru değil. Rusya da garantör olacağı için Ukrayna’ya karşı bir tehdidi engellemekle mükellef olacak. Garantörler birlikte çalışacak. P5 ile Almanya ve Türkiye’yi teklif etmeleri ve Rusya’nın da buna ‘evet’ demesinin sebebi her iki ülkenin Türkiye’ye güvenmesi, Türkiye’yi objektif, dengeli ve barış isteyen bir ülke olarak görmeleridir.”