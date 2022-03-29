Garantör nedir, ne demek? Garantör anlamı

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Garantör kelimesinin ne anlama geldiği ve sözlükteki karşılığı gündemde yer alan haberlerle beraber merak konusu oldu. Güvence ve teminat gibi anlamları barındıran garantör kelimesi sıfat ve isim olarak Türk Dil Kurumu'nda (TDK) birden fazla anlamları taşıyor. Peki, garantör ne demek? Garantör üniversitesi anlamı nedir?

GARANTÖR NE DEMEK?

Sıfat olarak: Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci.

İsim olarak: Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Güven veren anlamı taşıyan garantör, üniversite için sıfat olarak kullanıldığı zaman, güven veren üniversite anlamını taşımaktadır.