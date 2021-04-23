Garanti Bankası çalışma saatleri 2021 - Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Garanti BBVA ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Garanti Bankası 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti BBVA Sabah 09:00’da açılıp, akşam 17:00’da kapanmaktadır. Garanti Bankası’nın resmi web sitesindeki ‘’şube ve paramatikler’’ bölümünden size en yakın şubeyi bulabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI ÖĞLE ARASI KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah 09:00'da mesaiye başlayan Garanti Bankası, 12:30-13:30 saatleri arasında öğle molası nedeniyle hizmet vermemektedir. Ancak bankanın bazı şubeleri öğle tatilinde de hizmet vermektedir.

GARANTİ BANKASI CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Garanti BBVA hafta sonu ise kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Garanti Bankası 1946 yılında Ankara’da, 103 ortağın katılımıyla bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Bankanın kurucuları, II. Dünya Savaşı sırasında oluşan servet birikimini, savaş ertesi kârlı iş alanlarına yatırmak isteyen tüccarlardan oluşuyordu.

Garanti, 1983 yılında tamamen Doğuş bünyesine katılmıştır. Bunun ardından banka, 1990 yılında ilk halka arzını gerçekleştirmiştir. 1993 yılında Türkiye'de ilk kez yurtdışına hisse ihracını gerçekleştiren kurum olmuştur. Hizmetlerini sürekli geliştirerek, 1995 yılında ise “Öğlen Açık Banka” uygulamasını başlatan ilk banka olmuştur. Şimdi, Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankası olma niteliğini taşıyor.

2013 yılı itibari ile Türkiye’de 950 Şube, Kıbrıs’ta 6 şube ve Yurtdışında 8 şubesi bulunan Garanti Bankası’nın 3600 den fazla ATM’si, 18 bini aşkın çalışanı ve 12 milyonun üzerinde müşterisi bulunmaktadır.

Garanti Bankası Genel Müdürlüğü ‘’Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 - 34340 Levent Beşiktaş İstanbul’’ adresinde bulunmaktadır. Genel müdürlüğe ‘’+90 212 318 18 18’’ numaralı telefon aracılığıyla veya ‘’+90 212 318 18 88’’ faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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