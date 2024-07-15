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Garajda yanan cip kullanılmaz hale geldi

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#Çorum#Yangın#Cip
Garajda yanan cip kullanılmaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 16:12

Çorum’un Alaca ilçesinde bir garajda çıkan yangında park halindeki cip kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Yıldızhan Mahallesi Şahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Ö.’ye ait garajda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın garajda park halinde bulunan cipe de sıçradı. Garajdan yükselen dumanları gören ev sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülü. Yangında garajda bulunan cipte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Çorum#Yangın#Cip

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