Garajda sır ölüm! Soruşturma başlatıldı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Cevat Akçal (63), bir evin altındaki açık olan garajda ölü bulundu. Vücudunda herhangi yara izine rastlanmayan Akçalın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Safranboluya bağlı Toprakcuma Çıraklar köyünde meydana geldi. 3 katlı evin açık olan garajında bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cevat Akçalın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cevat Akçal’ın vücudunda herhangi bir yara görülmedi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçalın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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