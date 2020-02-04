MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGarajda sır ölüm! Soruşturma başlatıldı
GeriGündem Garajda sır ölüm! Soruşturma başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 04.02.2020 - 22:22,Son Güncelleme:/

Garajda sır ölüm! Soruşturma başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Cevat Akçal (63), bir evin altındaki açık olan garajda ölü bulundu. Vücudunda herhangi yara izine rastlanmayan Akçalın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Safranboluya bağlı Toprakcuma Çıraklar köyünde meydana geldi. 3 katlı evin açık olan garajında bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cevat Akçalın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cevat Akçal’ın vücudunda herhangi bir yara görülmedi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçalın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle