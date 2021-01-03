Garaj faciası! 3 arkadaş eğlenirken can verdi

Olay, Pursaklar’daki Orhangazi Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın kapalı otoparkında yaşandı. Bulunan 3 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede cesetlerde herhangi bir kesici veya delici izine rastlanmadı. İncelemelerde ölen Hüseyin Şahinoğlu’nun 06 KMS 15 plakalı otomobilinin kaputunun açık olduğu, aracın çalışır vaziyette bırakıldığı ancak bir süre sonra benzinin bitmesiyle kendiliğinden stop ettiği belirlendi.

EGZOZ YA DA ALKOL

Araçta ayrıca çok sayıda alkol şişesi bulundu. Ölen 3 gencin aile bireyleri ile yakınlarının da bilgilerine başvuruldu. İlk belirlemelere göre eğlenmek ve alkol almak için garaja inen 3 arkadaş, üşüyünce ısınmak için arabayı çalıştırdı. Ankara Valiliği’nden konuyla yapılan açıklamada da “Adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir” denildi.