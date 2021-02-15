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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı

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Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
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IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca (38), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından bir mağarada şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi, bu sabah askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen tören sonrası Kanca'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Garada şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı


Öğle vakti Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit Kanca'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit babası Abdülhamit Kanca törende taziyeleri kabul ederken şehidin annesi Yurdagül Kanca'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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