Gara’da 2 şehit, 4 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe Kartal-2 Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehitler için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

6 YAŞINDA KIZI VAR

Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun’un, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine şehadet haberi ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan Gülten ve Gülbay Coşkun çifti gözyaşlarına boğuldu. Yüzbaşı Coşkun’un evli ve 6 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi Ankara’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Burak Coşkun ve Harun Turhan

EVİN TEK OĞLU

Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan’ın şehit haberi, sağlık ekipleri eşliğinde Ankara’nın Sincan ilçesindeki baba evine gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken komşuları mahalleyi Türk bayrakları ile donattı. Nuran ve Mustafa Turhan çiftinin tek oğlu olan şehit Harun Turhan’ın 2 kız kardeşinin olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Cimşit Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanacak.