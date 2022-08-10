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Gara sorumlusu öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#MİT#TSK#Irak
Gara sorumlusu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

MİT ve TSK’nın yurtdışında, JÖH ve PÖH’ün yurtiçinde düzenlediği operasyonlarda toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi. MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirdiği 7 teröristten birinin PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı olduğu açıklandı.

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MİT ve TSK ile Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) ekiplerince yuriçi ve yurtdışında düzenlenen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.

NOKTA OPERASYONU

MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu “Soro Amed” kod adlı Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 teröristi ölü ele geçirdi.

SIZMA GİRİŞİMİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Mardin’in Kızıltepe ilçesi hudut hattında saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, ayrıca Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, “Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık”denildi.

HAVA DESTEKLİ

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EREN Abluka-3 Operasyonu kapsamında Batman Kozluk kırsalında Jandarma-İHA, Jandarma-SİHA destekli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla çalışma yapıldı. Operasyonda biri terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde olmak üzere 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Hakkâri’de yürütülen Eren Abluka-29’da ise Yoncalı kırsalında 4 terörist öldürüldü.

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#MİT#TSK#Irak

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