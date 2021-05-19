Gara şehitlerinin aileleri: Bize bayram hediyesi oldu

‘Sofi Nurettin’ kod adlı Halef El Muhammed’in etkisiz hale getirildiğinin duyurulması, şehitlerin ailelerinin acılarını biraz da olsa dindirdi. Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın Mardin’de yaşayan babası Şeyh-mus Kaya, “Bu haberi televizyondan öğrendim, yanan yüreğimize su serpti, acımızı dindirdi. Bize bayram hediyesi gibi geldi. Cumhurbaşkanımızı, İçişleri Bakanımızı ve Milli Savunma Bakanımızı alınlarından öpmek istiyorum. Bu operasyon son terörist de etkisiz hale getirilene dek devam etmelidir” dedi. Gara şehidi Piyade Er Müslüm Altıntaş’ın Gaziantep’te yaşayan annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş da aldıkları bu haberle bir nebze olsun mutlu olduklarını söyledi: ‘Sofi Nurettin’ kod adlı Halef El Muhammed’in etkisiz hale getirildiğinin duyurulması, şehitlerin ailelerinin acılarını biraz da olsa dindirdi.

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın Mardin’de yaşayan babası Şeyh-mus Kaya, “Bu haberi televizyondan öğrendim, yanan yüreğimize su serpti, acımızı dindirdi. Bize bayram hediyesi gibi geldi. Cumhurbaşkanımızı, İçişleri Bakanımızı ve Milli Savunma Bakanımızı alınlarından öpmek istiyorum. Bu operasyon son terörist de etkisiz hale getirilene dek devam etmelidir” dedi. Gara şehidi Piyade Er Müslüm Altıntaş’ın Gaziantep’te yaşayan annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş da aldıkları bu haberle bir nebze olsun mutlu olduklarını söyledi: “Dün (önceki gün) oğlumun doğum günüydü. Bu haber, oğluma en güzel hediye oldu.”

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