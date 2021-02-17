Gara şehitlerine veda... İki er de o gün aynı otobüsteydi

Osmaniyeli Adil Kabaklı’nın ailesi Gaziantep’te yaşıyordu. Acemi birliğinin ardından dağıtım iznini ailesiyle geçirdi. Ağrı’daki yeni birliğine gitmek için 2 Ekim 2015’te otobüse bindi. Aynı otobüste Şanlıurfalı er Müslüm Altıntaş da vardı. O’nun da ailesi Gaziantep’te yaşıyordu. Teröristler Tunceli-Pülümür Karayolu’nda otobüsün önünü kesti. Kimlik kontrolü yaptıktan sonra Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı’yı yanlarına alarak kaçtı.

İKİSİNİN DE ANNESİ NÖBETTEYDİ...

PKK’lı terörist Mehmet Şahin yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde, iki askeri kaçırdıktan sonra ilk olarak HDP Diyarbakır İl Binası’na götürdüklerini iddia etti. İki asker bir süre burada tutulduktan sonra dağa çıkarılmıştı. Bu nedenle hem Müslüm Altıntaş’ın hem de Adil Kabaklı’nın aileleri Diyarbakır HDP binası önünde diğer annelerle birlikte nöbetteydi. İki aile her aşamada birbirlerine destek olmaya çalıştı.

YAN YANA UĞURLANDILAR

Gara’da yan yana şehit edilen Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı için dün Gaziantep’teki Bahaddin Nakıboğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şevket Altıntaş ve Songül Altıntaş ile Soner Kabaklı ve Cennet Kabaklı yine birbirlerine destek olmaya çalıştı. İki anne evlatlarını tabutlarını öperek uğurladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı törenin ardından iki şehit yan yana toprağa verildi.