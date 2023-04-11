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Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet

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#Pençe-Kartal 2#Gara Şehitleri#PKK
Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 16:55

Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ‘Pençe-Kartal 2’ Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten ‘Şervan Korkmaz’ kod adlı Osman Acer’e 13 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, ‘Merkaz Botan’ kod adlı Doğan Geçgel’e de 14 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

 

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#Pençe-Kartal 2#Gara Şehitleri#PKK

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