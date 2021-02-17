‘Gara öncesiyle sonrası aynı olmayacaktır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrasının aynı olmayacağını vurgulayarak, “Mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan; Gazi Meclis olamaz. HDP’yle hesaplaşmadan, PKK’yı bitirdik diyemeyiz. HDP’nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır” dedi. Bahçeli, partisinin yaptığı grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

ARTIK BİR KARAR ARİFESİNDEYİZ

“Kandil’e bir şafak vakti Türk’ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Mahmur’da kurulu bulunan terör kampları yakılıp yıkılmalıdır. Sincar’ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi, Peşhabur sınır kapısının da temizlenmesi hayat memat konusudur. PKK/YPG’ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, şimdi ne diyeceksiniz? Gara’da akan kan alayınızı boğacak. Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş yalnızca düştüğü yeri yakmayacak, PKK’nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturacaktır. Masum evlatlarımızın hayatlarına kast etmenin ağır sonucu silahlı eşkıyaya, şehirlere tutunmuş yandaşlarına, siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. Artık bir karar arifesindeyiz.

MİLLETVEKİLLİĞİ HARAMDIR

Dağda elde edilen stratejik üstünlüğü TBMM’de kaybetmeye sabrımız kalmadı. Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan siyasi terör safralarının yakasından tutmak her milletvekili için namus meselesidir. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını PKK’ya dayayan hainlere milletvekilliği haramdır. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı. Mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan; Gazi Meclis olamaz. Tasmaları Kandil tarafından tutulan günahkar müptezellerle aynı yerde nasıl bulunacağız? Bunların insan dedikleri teröristtir. İmhaları vaciptir. HDP, PKK’nın giriş kapısı, bagaj kapağıdır. Yani HDP, PKK’nın ta kendisidir. HDP kapatılmadan, PKK’nın ayağını TBMM’den kesmenin bir başka formülünü bilen aslan parçası bir demokrat var mıdır? Bu milletvekillerinin ve diğer HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır.

İttifak ortakları birbirlerinin tavuğuna hiç kış der mi? Bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını kullanarak tarihi müracaatını yerine getirecektir. Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa, derhal kendini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin. Yeniden milli varlığımıza layık, bir yüksek mahkemeyi kurmasını Allah’ın izniyle başarırız.”