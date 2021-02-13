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Gündem
Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gara kahramanlarına acı veda... Aslanlara doyamadık

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Gara kahramanlarına acı veda... Aslanlara doyamadık
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Pençe Kartal-2 harekâtında şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, dün gözyaşları içinde uğurlandı.

Şehitler için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, siyasi temsilciler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Gara kahramanlarına acı veda... Aslanlara doyamadık

Şehit yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği törende Yüzbaşı Coşkun’un babası Gülbay Coşkun, oğlunun Türk bayraklı tabutuna sarılarak “Aslan oğlum, sana doyamadık” diye gözyaşı döktü. Cenaze namazlarının kılınması sonrasında şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü. Törenin ardından şehitler Coşkun ve Güler’in naaşları Cebeci Askeri Şehitliği’nde, şehit Turhan’ın naaşı ise Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gara kahramanlarına acı veda... Aslanlara doyamadık

EŞİNİN BORDO BERESİNİ TAKTI

Şehit Coşkun’un eşi Müge Coşkun bordo bere takarak eşini uğurladı. Şehit Coşkun’un 6 yaşındaki kızı, babasının tabutu önünden geçerken hüzünlü gözlerle izledi.. 

Gara kahramanlarına acı veda... Aslanlara doyamadık

Gara kahramanlarına acı veda... Aslanlara doyamadık

Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı.

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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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