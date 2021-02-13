Gara kahramanlarına acı veda... Aslanlara doyamadık
Pençe Kartal-2 harekâtında şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, dün gözyaşları içinde uğurlandı.
Şehitler için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, siyasi temsilciler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Şehit yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği törende Yüzbaşı Coşkun’un babası Gülbay Coşkun, oğlunun Türk bayraklı tabutuna sarılarak “Aslan oğlum, sana doyamadık” diye gözyaşı döktü. Cenaze namazlarının kılınması sonrasında şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü. Törenin ardından şehitler Coşkun ve Güler’in naaşları Cebeci Askeri Şehitliği’nde, şehit Turhan’ın naaşı ise Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.
EŞİNİN BORDO BERESİNİ TAKTI
Şehit Coşkun’un eşi Müge Coşkun bordo bere takarak eşini uğurladı. Şehit Coşkun’un 6 yaşındaki kızı, babasının tabutu önünden geçerken hüzünlü gözlerle izledi..
Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle