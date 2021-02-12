Gara harekâtı: Kandil provası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önceki gün sabaha karşı Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde başlattığı ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’ son 8 ayda bölgede yapılan en kapsamlı operasyonlardan biri olma özelliğine sahip. Hem havadan hem de karadan eşgüdümlü olarak yapılan bu harekâtta, TSK’nın ‘Bordo Bereliler’ olarak bilinen Özel Kuvvetler gibi en seçkin birlikleri de yer alıyor. Başta Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan yaklaşık 40 savaş uçağı ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) 50’den fazla hedefi yerle bir etti.

PKK’YA MESAJ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Murat Aslan, Gara’ya yapılan harekâtın bölgede etkinliği bulunan IKDP’ye, hem bölge güvenliği hem de Sincar’ın PKK’dan boşaltılması için bir anlamda mesaj niteliği taşıyabileceğini söyledi. Bir diğer güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da “Gara, coğrafi yapısı ve bölge konumu nedeniyle PKK’nın en güvendiği alanlardan birisi. Buraya havadan harekât yapılması, özel kuvvetlerin bölgenin derinliklerine kadar indirilmesiyle, terör örgütüne ‘Artık bölgede hiçbir yer senin için güvenli değil’ mesajı net şekilde verildi” dedi.

EN BÜYÜK HAREKÂT

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar da önceki gün CNN Türk canlı yayınında Gara operasyonuyla ilgili şunları söyledi: “Gara, Türkiye’den bağımsız bir alanda bugüne kadar yapılmış olan en kritik operasyon. Bu harekât Kandil’e yapılacak olan operasyonun da küçük bir provası. Kandil’de bulunan terörist sayısı, Gara’dakinden daha fazla değil. Gara daha çok teröristin bulunduğu bir alan. Kendi içinde o kadar çok şifreyi, ilki barındırıyor ki, Amerikalılar olsa burayla ilgili 5 tane film çevirmişlerdi.

Bugüne kadarki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada, Suriye sınırı dahil olmak üzere bu çapta yapmış olduğu en büyük operasyon. Saha şu anda ona müsaade ediyor. Ben Kandil’e TSK’nın gireceğini düşünüyorum. Bu bütün taşların en büyüğünün devrilmesi demektir. Bunun altında ne Sincar kalır ne Mahmur kalır ne de PYD kalır.”

ŞİFRE: GÜNEY DALIŞI

Harekâtın en önemli özelliklerinden biri TSK unsurlarının PKK’yı, Kuzey Irak’ın güney kesimlerinden giriş yaparak hedef alması oldu. TSK’nın çoğunlukla kuzeyden, Türkiye sınırından bölgeye iniş yapmasını bekleyen PKK, havadan ve karadan yapılan ‘Güney dalışı’ ile neye uğradığını şaşırdı. Özel kuvvetler için özel olarak modifiye edilmiş çift palli, uzun menzile sahip dev ‘CH-47 Chinook’ tipi helikopterler Kuzey Irak’ın güneyinden Gara bölgesine çok sayıda özel kuvvet taburunu indirdi. Bölgede yaşanan sıcak çatışmalarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, TSK üç şehit verdi. Özel Kuvvetlerin indirilmesi sonrası bölgeyi terk etmeye çalışan PKK’lı teröristlerin kaçış yolları da havadan yoğun şekilde bombalandı.

3 KAHRAMAN ŞEHİT OLDU

Önceki gün harekât sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler’in de dün şehit olduğunu açıkladı. Evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu babası olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile bekar olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan’ın cenazeleri, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketleri Ankara’ya gönderildi.

‘SIĞINAKLARI BAŞLARINA YIKTIK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikatta yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:

GARA’DAKİ OPERASYON: Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını başlarına yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç. Harekâtı müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz.

YUNANİSTAN: Bugüne kadar Atina ve Ankara’da yapılan toplantıların 4’üncüsünün Ankara’da yapılmasını istiyoruz. Yunan dostlarımızı davet ettik, gelmelerini bekliyoruz. Ancak Yunan komşularımızın tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Bu dille problemlerin yayılmasına neden oluyorlar. Tehdit dilini kabul etmemiz mümkün değil.

KIBRIS: Kıbrıs milli meselemiz. Bugüne kadar hangi noktadaysak, aynı noktadayız. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkı ve hukuku korunmalı. Kıbrıs Türkünü yok sayarak bir yere varılamayacağını herkes bilmeli. Herhangi bir devletin dışarıdan gelip söz söyleme hakkı yok.

LİBYA: BM’nin tanıdığı hükümeti cezalandırıp darbecileri ödüllendiriyorsunuz. Libya Libyalılarındır. Geldiğimiz noktada siyasi süreç başladı ve devam ediyor. Bu noktaya gelinmesinde Türk devletinin ve TSK’nın rolü gözükmüyor mu? Bunun görülmesi lazım.

(Selahattin SÖNMEZ / KARS)

ATAKLAR ŞOV YAPTI

Kış 2021 Tatbikatı’nın dün Kars Akbaba atış alanında yapılan Seçkin Gözlemci Günü’ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı. Tatbikatta ATAK helikopterleri, hedeflerini ROKETSAN tarafından üretilen yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle imha etti.

HEDEFLER TAM İSABET

Mayınlı sahaların temizlenmesiyle askerler alanda ilerlerken, keskin nişancılar hedeflerini 12’den vurdu.

Tatbikatın sonunda iki ülkenin özel kuvvetler komutanlığı personeli, bayrak atlayışı yaptı. Toplam 1.268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanıldı.