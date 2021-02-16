Gara bölgesi nerede, neden önemli? 13 kişinin şehit edildiği Gara Bölgesi'nin konumu

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinden 35 kilometre güneyde, Suriye sınırına yaklaşık 110 kilometre mesafedeki dağlık Gara bölgesi, son yıllarda TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonlarında sıklıkla gündeme geldi.



Terör örgütü PKK için koridor görevi gören Gara, Türkiye'nin Sincar ve Musul'a açılan kapısı niteliğinde. Gara Bölgesi TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yıllardır yoğun olarak operasyon yürüttüğü bölgenin onlarca kilometre batısında, Suriye sınırına ve Musul'a daha yakın bölgede yer alıyor.



GARA NEDEN ÖNEMLİ?



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Özcan, Gara Operasyonu'nun detaylarını TRT Haber’de değerlendirdi.



Gara operasyonun hedefinin Kandil’den Sincar’a, Sincar’dan Kandil’e hareketliliği kesmek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özcan, Gara’nın önemini işe şöyle anlattı:

“Kandil-Sincar arasındaki lojistik hatların kesilmesi için Gara önemli. Türkiye de Gara’da tespit edilen terör örgütünün silah depolarının, konaklandıkları eğitim aldıklarının imha edilmesiyle daha sonraki operasyonların daha etkili olmasının önünü açıyor. Arkadan gelecek bir tehdidi ortadan kaldırıyor.



Gara-Siyan bölgesi sınırdan uzak olduğu için Türkiye için lojistik zorlukları artıyor ama Türkiye teknolojik imkanlarla bunu artık bertaraf ediyor. Askerlerin de orda bulunmasıyla bu risk aşılıyor. Hava harekatları daha önce bombardıman uçakları ile yapıyordu ama etkisi sınırlı kalıyordu. Çünkü bu coğrafyada yüksek dağlar ve büyük mağaraların olduğu biliniyor. Teröristlerin buralara saklanması için elverişli olduğunu biliyoruz. Ama İHA ve SİHA’lı teknolojik imkanların kullanıldığı askerli alan operasyonu gerçekleştirilince her zamankinden çok daha öte bir adım atılmış oluyor. Böylece bu bölgelere PKK’lı varlığına izin verilmeyeceği mesajı veriliyor.”