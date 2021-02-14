Gara bölgesi nerede, hangi ülkede, neden önemli? Pençe Kartal-2 Harekatı’nın yapıldığı Gara bölgesinin konumu

Irak'ın Kuzeyinde bulunan ve dağlık bir araziye sahip olan Gara bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

Gara Dağı, Kandil Dağı'na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK'nın kalbi olan Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahip.

GARA NEDEN ÖNEMLİ?

Gara operasyonun hedefinin Kandil’den Sincar’a, Sincar’dan Kandil’e hareketliliği kesmek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özcan, Gara’nın önemini işe şöyle anlattı:



“Kandil-Sincar arasındaki lojistik hatların kesilmesi için Gara önemli. Türkiye de Gara’da tespit edilen terör örgütünün silah depolarının, konaklandıkları eğitim aldıklarının imha edilmesiyle daha sonraki operasyonların daha etkili olmasının önünü açıyor. Arkadan gelecek bir tehdidi ortadan kaldırıyor.

Gara-Siyan bölgesi sınırdan uzak olduğu için Türkiye için lojistik zorlukları artıyor ama Türkiye teknolojik imkanlarla bunu artık bertaraf ediyor. Askerlerin de orda bulunmasıyla bu risk aşılıyor. Hava harekatları daha önce bombardıman uçakları ile yapıyordu ama etkisi sınırlı kalıyordu. Çünkü bu coğrafyada yüksek dağlar ve büyük mağaraların olduğu biliniyor. Teröristlerin buralara saklanması için elverişli olduğunu biliyoruz. Ama İHA ve SİHA’lı teknolojik imkanların kullanıldığı askerli alan operasyonu gerçekleştirilince her zamankinden çok daha öte bir adım atılmış oluyor. Böylece bu bölgelere PKK’lı varlığına izin verilmeyeceği mesajı veriliyor.”