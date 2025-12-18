×
HABERLERGündem Haberleri

Gar saldırısında bir ilk… 3 polis amiri soruşturulacak

Güncelleme Tarihi:

Gar saldırısında bir ilk… 3 polis amiri soruşturulacak
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 07:00

103 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısı davasıyla ilgili, İdare Mahkemesi bir ilke imza atarak, 3 polis amiri hakkında doğrudan soruşturma yapılmasına karar verdi.

Dava dosyasına göre, 10 Ekim katliamı sanığı ve canlı bombaları Ankara’ya getiren isim olarak bilenen DEAŞ’lı Yakup Şahin,  davanın sanıklarından Hüseyin Tunç ile 30 Eylül 2015 günü Gaziantep’te gübre satışı yapan bir dükkâna gitti. 33 nitrat yazısı bulunan gübreden almak istedi. Ancak dükkân sahibi Şahin’e “zimmet karşılığında” söz konusu gübreyi vereceğini söyledi. Şahin ve Tunç, gübre almadan ayrıldı. Dükkân sahibi durumu emniyete bildirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Şahin’in adres ve kimlik tespiti yapıldı. 7 Ekim 2015 günü Şahin’in telefonlarının dinlemeye alınması için mahkemeden karar çıktı. Buna rağmen Şahin, canlı bombaları taşıyan araca eskortluk ederek Ankara’ya getirdi. İki canlı bomba “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nde kendilerini patlattı.

İDARE MAHKEMESİ KARARI

Müşteki aileleri, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasıyla şikâyette bulundu. Ancak Gaziantep Valiliği soruşturma izni vermedi. Ailelerin avukatları da karara itiraz etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 14 Kasım’da, olay tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı G.A., Terörle Mücadele Şube Müdürü U.T.G. ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı N.K. hakkında ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararının kaldırılmasına hükmetti.

Oybirliği ile verilen kararda doğrudan soruşturma yapılması gerektiği belirtildi. Avukat Senem Doğanoğlu, kararın bir ilk olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
