Son dakika haberi: Gar katliamı davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Haberin Devamı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 101 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kasım 2016'da görülmeye başlanan davanın 3 Ağustos 2018'de çıkan sonucunda, Erman Ekici'nin de içinde bulunduğu 10 sanık, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '101 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 101'er kez olmak üzere toplam 102'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ayrıca 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici ile firari 16 sanık hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dava tekrar görülmeye başladı. 10'u tutuklu 16'sı firari 26 sanığın Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddederek, beraat talebinde bulundu. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar yönünden dosyayı ayırdı.

Haberin Devamı

KARAR AÇIKLANDI

Heyet, sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmuttalip Demir ve Metin Akaltın'ı, maktul Mustafa Budak'a karşı silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında 'kasten nitelikli adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Erman Ekici'ye de 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 1 kez, 101 kişiye yönelik 'silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme' suçundan da 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

'Silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında öldürmeye teşebbüs' suçundan da 379 kez 18 yıl hapis cezası alan Ekici, 'izinsiz patlayıcı madde bulundurma' suçundan 10 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı oy birliğiyle alan heyet, sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı. Erman Ekici, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle 'insanlığa karşı suç işleme' suçundan ise beraat etti.

Haberin Devamı

10 EKİM BARIŞ DERNEĞİ'NDEN KARARA TEPKİ

Kararın açıklanmasının ardından, 10 Ekim Barış Derneği ve olayda zarar gören aileler, adliye önünde basın açıklaması yaptı. 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, mahkemenin verdiği kararın sadece 10 Ekim katliamı davasına ilişkin bir karar olmadığını vurgulayarak, "Bu karar çok uzun yıllardan beri süregelen ve en üst zirve noktasını bu dönem yaşadığımız yargılamanın, hukuksuzluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye yargısı hala bizim canımızın yandığını, hala acımızı, yasımızın devam ettiğini görmüyor, kulak tıkıyor. Gün gelir o öfkeli gençlerin öfkesi onlara döner. Gün gelir bu ülkede adalet herkese lazım olur" dedi.

Haberin Devamı

10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü Mehtap Sakinci ise katliamın 9'uncu yılında olduklarını söyleyerek, "Gerçek adaletin peşinde 9 yıldır koşuyoruz, biz 9 yıldır deyim yerindeyse, bizi duymayan, bizi dinlemeyen, bizi anlamayan ve bizi görmeyen bir mahkeme heyetine dil döküp gerçek adalet talep etmişiz. Görüyoruz ki bu zamana kadar yaptığımız hiçbir şey bir karşılığı olmamış. Çok öfkeliyiz. Öfkemiz çok büyük" diye konuştu.