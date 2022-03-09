Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı

Haberin Devamı

Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayiine giden İbrahim Dağ'ın yanına dün, saat 17.00 sıralarında, aralarında uzun süredir husumet bulunan E.Y., geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Y. belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip, kaçtı. Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dağ, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. E.Y., olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

E.Y., polisteki ifadesinden cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. E.Y., ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü söyledi. E.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.