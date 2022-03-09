Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ganyan bayisindeki cinayetin altından 'kan davası' çıktı

#İzmir#Buca#Cinayet
Ganyan bayisindeki cinayetin altından kan davası çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, İbrahim Dağ'ın (47) bir ganyan bayisinde tabancayla öldürüldüğü cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan E.Y.'nin (26) ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü itiraf etti.

Haberin Devamı

Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayiine giden İbrahim Dağ'ın yanına dün, saat 17.00 sıralarında, aralarında uzun süredir husumet bulunan E.Y., geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Y. belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip, kaçtı. Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dağ, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. E.Y., olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

Gözden Kaçmasın

Yanında çocuklarıyla birlikte can verdi ‘Affet aşkım seni kurtaramadım’Yanında çocuklarıyla birlikte can verdi! ‘Affet aşkım seni kurtaramadım’Haberi görüntüle

E.Y., polisteki ifadesinden cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. E.Y., ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü söyledi. E.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Buca#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı