Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Beşiktaştan ters köşe karar Yabancı gelecek derken yerliye dönüş Sürpriz adaylar...Beşiktaş'tan ters köşe karar! 'Yabancı gelecek' derken yerliye dönüş! Sürpriz adaylar...#Beşiktaş
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Omicronda ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Kübadan umut olarak lanse ediliyor... Kanser hastalarına ‘mavi akrep zehri’ uyarısı'Küba'dan umut' olarak lanse ediliyor... Kanser hastalarına ‘mavi akrep zehri’ uyarısı#Kanser
Kafeste tarihi gece 7 yıl sonra bir ilk yaşandı, iki dövüş aynı taktikle bittiKafeste tarihi gece! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı, iki dövüş aynı taktikle bitti#UFC
İsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre olduİsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu#İsrail
Altın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak Yön belirleyecekAltın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak! Yön belirleyecek#Altın Fiyatları
Kiliseyi karıştıran evlilik Görevinden uzaklaştırldıKiliseyi karıştıran evlilik! Görevinden uzaklaştırldı#İspanya
Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'#Kerem Bürsin
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
Tercüman Nazlı Birgenden duygusal paylaşım Fanatik Beşiktaşlı olarak...Tercüman Nazlı Birgen'den duygusal paylaşım! 'Fanatik Beşiktaşlı olarak...'#Nazlı Birgen
Kendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsinizKendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsiniz#Psikoloji
HABERLERGündem Haberleri

Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

#Bursa#Aydın Aktaş#Murat Beran

Bursa'da alacak meselesinden ganyan bayisinde çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları suçlamasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, maktulün kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor istedi.

Haberin Devamı

Olay, 2019 yılında at yarışı oynanan ganyan bayisinde meydana geldi. Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları birlikte kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın çalıştığı ve aynı zamanda kayınpederi olan Murat Beran'a ait ganyan bayisine gitti. İddiaya göre çıkan tartışmada Aydın Aktaş, Murat Beran'a kafa attı, Murat Beran ile Cengiz Beran ise silahlarla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, hayatını kaybetti. Bu arada silahlı kavganın iş yeri kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Olayın ardından gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve hem akrabası hem damadı Cengiz Beran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Kadir Beran, daha önce yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

Haberin Devamı

İKİ SANIK SAVUNMA YAPTI

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı. Tutuksuz sanık Kadir Beran'ın katılmadığı duruşmada, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu.

Murat Beran'ın avukatı, ölüme neden olan kurşunların müvekkilinin silahından çıkmadığının raporla belli olduğunu belirterek, sağlık durumunu gerekçe göstererek sanığın ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesini istedi. Duruşmada söz alan sanık Murat Beran "Tahliyemi istiyorum. Daha önce söylediğim gibi olayda silah kullanmadım. Sağlık durumum çok kötü" dedi.

Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

MAHKEME İLAVE RAPOR İSTEDİ

Cengiz Beran’ın avukatı da kişilerin olay yerine iyi niyetle gelmediklerini, kendisini ve kayınpederini haksız saldırıya karşı korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürdüğü müvekkilinin, adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede söz alan Cengiz Beran ise pişman olduğunu belirterek "Üzgünüm. Cezaevine girdikten sonra eşim ve 3 çocuğum perişan oldu. Tahliyemi istiyorum" diyerek savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Bursa Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Aydın Aktaş'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılamadığı belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Aydın Aktaş#Murat Beran

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat