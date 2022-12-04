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Gani Müjde'den '140 bin liralık' kasko isyanı

Güncelleme Tarihi:

#Gani Müjde#Kasko#Kasko Fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 19:57

Yönetmen Gani Müjde, aracının kaskosunu yeniletmek istedi ancak sigorta şirketlerinden gelen kasko bedelini duyunca adeta şok oldu. Müjde, geçen yıl 8 bin liraya yaptırdığı araç kaskosunun bu yıl 140 bin liraya çıktığını öğrenince isyan etti.

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Ünlü yönetmen ve senarist Gani Müjde, 7 yıllık aracının süresi biten kaskosunu yeniletmek için sigorta şirketlerinden fiyat istedi. Ünlü yönetmen ve senarist Gani Müjde, 7 yıllık aracının süresi biten kaskosunu yeniletmek için sigorta şirketlerinden fiyat istedi.

Geçen yıl 8 bin TL'ye yaptırdığını kaskonun bu yıl 140 bin liraya çıktığını duyan Müjde, kasko bedelini görünce şaştı kaldı. 

Kanal D Haber'e özel açıklamalarda bulunan ünlü yönetmen, "Teklifler gelince herhalde birisi bize şaka yapıyor. 'Geçen sene 8 bin TL ödediğimiz bir kaskoya nasıl oluyor da 140 bin TL para istiyorlar.' diye düşündük. Sigorta şirketlerinden gelen en düşük fiyat 40 bin TL idi. Şu anda kasko yaptırmadım, pazartesi günü karar vereceğim. Bir banka soyarsam." diye konuştu. 

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Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile de dile getiren Müjde, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Geçen sene 8 bin TL ödediğim kaskoya bu sene 140 bin TL istediler. Tamam enflasyon var; bir artış bekliyordum ama yuh be kardeşim... Araba 7 yıllık bir araba bu arada. Satış fiyatı önerilen kasko fiyatının 10 katı bile değil.

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#Gani Müjde#Kasko#Kasko Fiyatları

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