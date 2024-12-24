Gandi’den Nazım’a bütçe edebiyatı

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Sena Nur Çelik Kanat (AK Parti İstanbul): Ülkemiz bir yandan İsrail’le ekonomik yaptırımlar uygularken diğer yandan Uluslararası Adalet Divanı’ndaki tarihî soykırım davasına müdahil olmuştur. Oğuz Atay’ın dediği gibi, ‘Kendini insanlığın bir parçası olarak görmek dünyayı anlamanın ilk şartıdır’.

Kül Tigin Kitabesi

Filiz Kılıç (MHP Grup Başkanvekili): Biz, siyaseti, Duverger’in tanımladığı gibi bir savaş biçimi olarak görmüyor, Weber’in ifade ettiği şekilde insanların birbiri üzerinde egemenlik kurma aracı olarak değerlendirmiyoruz. Amacına ulaşmak için her türlü ahlak kaidesini hiçe sayan Machiavelli’nin düşüncesine karşı Yusuf Has Hacib’in düsturları diyoruz, doğru sözü Kül Tigin Kitabesi’nde arıyoruz.

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NAZIM HİKMET’TEN ÖMER HAYYAM’LI AYAR

Süleyman Bülbül (CHP Aydın): Führer’in hukuk danışmanı Hans Frank, Führer’e bir mektup göndermiş ve mektubunda ‘Sayın Führer’im, hiç endişe etmeyin, savcı ve hâkimlere şöyle dedim: ‘Karar verirken hukuka, kanuna takılmayın. Führer benim yerimde olsaydı diye düşünün ve kararı öyle verin’ diyor.

Oğuz Atay, Deniz Gezmiş

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa): Nazım Hikmet, Bursa Cezaevi’nde yatarken Adalet Bakanlığı’ndan bir müfettiş cezaevini denetime gelir. Nazım Hikmet’i şöyle bir süzer, der ki: ‘Sen misin Nazım Hikmet?’ Kısa bir konuşma yapar, ‘Oturun’ demez. Daha sonra ‘Gidebilirsiniz’ der. Nazım Hikmet tam kapıya gelmişken döner; ‘Ömer Hayyam’ı duydunuz mu?’ der, müfettiş de ‘Tabii, kim duymaz ki Hayyam’ı’ der. ‘Peki, o dönemin İran Şahı kimdir?’ der, müfettiş durur, düşünür. Nazım Hikmet ‘İşte, gördünüz mü, Ömer Hayyam’ı, bir sanatçıyı hatırlıyorsunuz ama o dönemin şahını hatırlamıyorsunuz.

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Adalet Ağaoğlu, Mark Weber

Gülistan Kılıç Koçyiğit (DEM Grup Başkanvekili): Gandi şöyle der: ‘Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur’. Gelin barışı yol eyleyelim, gelin barışın anahtarı biz olalım.

Beritan Güneş Altın (DEM Mardin): Adalet Ağaoğlu, ‘Düğün Gecesi’ kitabında der ki: ‘Hangi adreste oturduğunu bilmediğiniz halkı seversiniz.’ Bu bütçe tıpkı böyle hazırlandı.

Bülent Kaya (Saadet Grup Başkanvekili): Deniz Gezmiş mahkemede yargılanırken güler, hâkim ‘Niçin gülüyorsun?’ diye sorunca da ‘Efendim, arkanızda ‘Adalet mülkün temelidir’ diye yazar da ona gülüyorum’ demiş. Ben de ülkemizde bu kadar hukuksuzluk varken, bu Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşuyor olmayı tebessümle karşılayan Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum.