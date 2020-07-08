Gandalf ne demek?

Korona salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma konusu olan Dr. Serdar Savaş, ‘Her birimiz Gandalf olacağız’ sözleriyle de gündeme oturmuştu. Savaş, "Gandalf doğru zamanda doğru yerde bulunarak soruları çözendir. Her birimiz bunu yapacağız. Özellikle Z kuşağı Gandalf olacak. " sözleriyle ne demek istediğine açıklık getirdi.



GANDALF KİMDİR?



Gandalf, J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninin önemli bir kesitini anlattığı Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik üçlemesindeki önemli karakterlerden biridir.



Gandalf, bir İstari ya da Orta Dünya büyücüsüdür.



Güneşin üçüncü çağının 1000. yılında Istari ya da Orta Dünya'ya gönderilen 5 büyücüden biri olmak üzere seçildi. Batı dillerinde Gri Gandalf, Elf dilinde Mithrandir ya da "gri gezgin", Cüce dilinde Tharkûn ve Harad dilinde de Incánus adıyla tanınıyordu. Dış görünüşü, büyük bir pelerin ile sivri uçlu bir şapka giymiş ve elinde bir asa taşyan, sakallı yaşlı bir adam biçimindeydi.

Büyücü ırkının en önemli temsilcisidir. Yüzüklerin Efendisi'nin sinema filminde bu karakteri Sir Ian McKellen canlandırmıştır.